Травлю Ларисы Долиной заказал влиятельный человек. Певица стала жертвой завистников?

Лариса Долина оскандалилась после того, как стала жертвой мошенников. Певица продала квартиру, думая, что это часть операции по поимке преступников, а когда осознала, что действительно лишилась жилья, отказалась передавать недвижимость покупательнице.

В итоге Верховный суд постановил, что Лариса Александровна больше не является собственницей квартиры. Исполнительница хита "Погода в доме" должна была еще до Нового года освободить жилье. Но вместо того, чтобы перевозить вещи, Долина вместе с дочкой и внучкой улетела на элитный курорт.

Поведение знаменитости взбесило народ. Многие требуют отменить певицу. Билеты на ее концерты не покупают. По всей стране зрители отказываются идти на выступления Ларисы Александровны, концертный тур под угрозой срыва.

Продюсер Леонид Дзюник уверен, что идет заказная травля. В беседе с "Абзацем" он предположил, что к критике певицы могут быть причастны влиятельные люди, затаившие обиду на Долину.

"Сложно сказать, кто мог организовать травлю. Наверно, есть те, кому Долина перешла дорогу. Да, она непростой и даже жесткий человек. Она может жестко ответить и поставить вопрос. Она завоевала это право своим талантом и работоспособностью. Кому-то не понравилось что-то, кто-то мог обидеться. И у кого-то была возможность устроить травлю", — отметил Дзюник.