Хочется верить, что со временем Россия и европейские государства вернутся к конструктивному общению. Об этом заявил в четверг, 15 января, российский лидер Владимир Путин.

Как напомнил президент России, диалог и контакты с Европой были свернуты "отнюдь не по нашей вине". По инициативе и из-за недружественных действий европейских политиков заморожено взаимодействие по ключевым международным и региональным вопросам.

Однако есть надежда, что удастся вернуться "к нормальному, конструктивному общению на принципах уважения национальных интересов, учета законных озабоченностей в сфере безопасности", отметил Путин.

Политик, которого цитирует пресс-служба Кремля, подчеркнул, что Россия была и остается привержена именно таким подходам и готова к восстановлению необходимого нам уровня отношений.

Этому предшествовало заявление канцлера ФРГ Фридриха Мерца о надежде на восстановление баланса в отношениях с Россией в долгосрочной перспективе, "если воцарится мир, если будет гарантирована свобода, если нам удастся все это".

И другие напуганные "Орешником" европейские политики заговорили о диалоге с Россией. В стане сторонников мира прибыло после удара возмездия, нанесенного российскими бойцами по критически важным объектам Украины. Только глава евродипломатии Кая Каллас продолжает агрессивно зазывать европейцев на войну с Россией.