Молодая жена Петросяна утерла нос вернувшейся на ТВ Степаненко

Елена Степаненко после развода с Евгением Петросяном ушла в тень и даже на пару лет покинула страну. В близком кругу артистки утверждали, что предательство мужа сильно подкосило ее.

Но, похоже, Степаненко полностью восстановилась. Юмористка вернулась в Россию и снова активно работает и снимается на телевидении. Более того, Елена Григорьевна преобразилась и буквально цветет. Ходят слухи, что в личной жизни 72-летней артистки произошли счастливые перемены. Как утверждает продюсер Сергей Дворцов, у Степаненко появился любимый мужчина. По его словам, новый возлюбленный на 27 лет моложе актрисы и повсюду ее сопровождает.

В разгар новогодних праздников юмористку показали в эфире программы "Утренняя почта". Похудевшая и похорошевшая за время паузы в работе Степаненко произвела фурор.

Бывший муж юмористки тем временем наслаждается тихим семейным счастьем. Сам он почти не ведет соцсети, а молодая жена Петросяна Татьяна Брухунова предпочитает в своем блоге рассказывать об искусстве, и очень редко публикует снимки близких. Но после фурора Степаненко Брухунова показала, что и ей есть чем похвастаться. Татьяна поделилась забавным селфи с сыном и мужем. "А как проходят ваши вечера?" — подписала она кадр.

На фото члены звездной семьи позируют в солнцезащитных очках и с улыбками на лице. Евгений Ваганович выглядит на снимке счастливым как никогда прежде. "Утерла нос Степаненко", — тут же отреагировали на кадр поклонники Брухуновой.

Напомним, что Елена Степаненко и Евгений Петросян прожили в браке больше 30 лет, а потом грянул громкий развод. Супруги делили нажитые за годы брака квартиры, дома, машины, антиквариат. В ноябре 2018-го их отношения были официально закончены. А уже в 2019 году Петросян женился на Брухуновой. Вскоре у пары родился сын Ваган, а еще через три года дочка Матильда.