Россия заранее отказалась признать вердикт американского суда в отношении Мадуро

Николас Мадуро как президент Венесуэлы обладает абсолютным иммунитетом от юрисдикции США или любого другого государства. Об этом напомнила в четверг, 15 января, официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

Чиновница подчеркнула, что применение вооруженной силы, похищение и содержание Мадуро под стражей грубейшим образом нарушают международно-правовые обязательства Соединенных Штатов.

Такими же незаконными будут и любые судебные решения, если только американский суд не вспомнит о международном праве и не постановит освободить похищенного венесуэльского лидера, заявила Захарова.

Представитель МИД отвергла правомочность доводов об утрате Николасом Мадуро иммунитета, напомнив, что отстранение от должности произошло в результате незаконной силовой операции, сообщает РИА Новости.

Ранее белорусский лидер Александр Лукашенко рассказал, что похищение президента Венесуэлы Николаса Мадуро американскими спецслужбами стало следствием сговора и предательства. При этом президент Беларуси скептически высказался о вольном обращении американской администрации с правовыми нормами: "Наелись? Никакой правды, никакого правосудия у них не было, нет и не будет".

Министр внутренних дел Венесуэлы Диосдадо Кабельо уточнил данные по погибшим и раненым в результате операции американских военных по захвату Мадуро. Глава венесуэльского МВД подчеркнул, что погибшие "не имели отношения к конфликту". Речь идет о мирных жителях, которые "находились в своих домах" и "пострадали от мощных бомб, выпущенных по нашей стране".