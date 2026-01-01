Россиян предупредили, какие переводы банки блокируют как подозрительные

С 1 января 2026 года российские банки усилили контроль за операциями в рамках требований Банка России и Росфинмониторинга. Аналитик Гаянэ Замалеева рассказала, на что теперь обращают внимание и как добросовестным гражданам минимизировать риски блокировки карт.

Как заявила Замалеева в интервью агентству "Прайм", повышенное внимание привлекают регулярные переводы между физическими лицами без понятного экономического смысла, особенно если деньги поступают от разных отправителей в схожих суммах.

Усугубить ситуацию в глазах банка могут попытки дробить платежи, резкое изменение оборотов по счету без очевидного источника дохода, явное несоответствие официальных доходов клиента наблюдаемым денежным потокам.

Отдельный триггер, по словам эксперта, это указание в назначении платежа формулировок с коммерческим оттенком при операциях между частными лицами. Банк воспримет это как сигнал, что личная карта используется как расчетный счет.

В то же время эпизодические переводы родственникам, возврат долга, совместные расходы или подарки редко вызывают вопросы. Даже крупный перевод не станет проблемой, если он укладывается в финансовую картину клиента и имеет внятное объяснение, резюмировала аналитик.

Ранее сообщалось, что в преддверии Нового года россияне столкнулись с проблемой при снятии крупных сумм в банкоматах: банки блокировали операции в связи с усилением процедуры проверки. При попытке снять деньги в банкомате операция может быть временно заблокирована, затем на телефон поступает звонок из банка с просьбой подтвердить свое намерение провести транзакцию.

Тем временем Банк России запланировал ввести в 2027 году форму отчетности банков об операциях по выдаче наличных без добровольного согласия клиента с использованием банкоматов. Речь идет о случаях мошенничества — операциях, совершенных с согласия клиента, полученного обманным путем или в результате злоупотребления доверием.