"Кусай локти, Никита!" Бывшая жена Преснякова обнажилась на камеру

Никита Пресняков и Алена Краснова прожили вместо около 10 лет. Когда певец покинул Россию и отправился в США, жена последовала за ним. Но, по слухам, это и разрушило брак. Прошлым летом пара объявила о разводе.

Супруги не назвали конкретную причину разрыва, но дали понять, что отношения изжили себя, мол, их взгляды на жизнь слишком сильно изменились. Светские сплетники обсуждали, что Краснова не смогла привыкнуть к жизни без роскоши. Похоже, сейчас у Алены все наладилось.

На своей странице в соцсети она снова хвастается роскошью. Новогодние праздники бывшая жена Никиты Преснякова провела в Таиланде, а сейчас наслаждается солнцем в Сингапуре. Краснова решила порадовать поклонников и опубликовала серию захватывающих дух фотографий.

Позировала Алена в бассейне на фоне небоскребов. На снимках она предстала практически без одежды. Краснова прикрылась лишь крошечным красным бикини. Купальник подчеркнул стройную фигуру экс-избранницы Преснякова.

Поклонники Алены в восторге от кадров. Народ уверен, что Пресняков их тоже уже видел и пожалел о разводе. "Кусай локти, Никита!"; "Ох, и обидно же сейчас Никитке"; "Расцвела после развода, красотка!"; "Невероятная девушка!" — рассыпались в комплиментах подписчики Красновой.