Попытки ВСУ сорвать наступление российской армии не достигли цели. В зоне спецоперации наши подразделения продвигаются вперед на всех основных участках фронта. С начала января освобождены 8 населённых пунктов. Южная группировка ведёт бои в направлении Славянска и Краматорска. За сутки общие потери противника составили более 1200 человек.

В зоне ответственности группировки "Север" "Ночной охотник" точно отработал по координатам, переданным разведкой. Экипаж Ми-28НМ поразил опорник противника одной многоцелевой управляемой ракетой - что и подтвердил передовой авианаводчик.

На Ореховском направлении расчет "Урагана" уничтожил место временного базирования неприятеля. В укрытиях находилось до взвода вражеской пехоты. Отличились бойцы 58-й армии группировки "Днепр".

В районе населенного пункта Приморское Запорожской области операторы FPV-дронов новороссийских десантников ликвидировали радикалов, укрывшихся в одном из домов. Кадры объективного контроля зафиксировали поражение всех целей.

А это уже работа бойцов пункта воздушного наблюдения в приграничном районе Харьковской области. Они отразили атаку ударных БПЛА и тяжелого квадрокоптера R-18 противника на наши позиции. Один из FPV-дронов не сдетонировал и для его обезвреживания были вызваны саперы.

На Красноармейском направлении танкисты второй армии группировки "Центр" активно поддерживают наступление наших штурмовиков. Экипажи наносят удары по укрепленным объектам ВСУ. В этот раз, получив точные указания от наземной разведки, боевые машины с расстояния в 8 километров поразили пункт управления БПЛА и склад с оборудованием для вражеских дронов. Наши операторы войск беспилотных систем подтвердили уничтожение целей.