Минобороны представило новых героев СВО

Новые подвиги российских военнослужащих в ходе спецоперации. Капитан Алексей Фатькин с подчинёнными предотвратил наступление противника. Получив разведданные о концентрации украинских подразделений вблизи наших оборонительных рубежей, реактивная арт-батарея под командованием Алексея точным ударом поразила пункт временной дислокации ВСУ.

Старший лейтенант Даниил Данковский в ходе воздушной разведки на важном тактическом направлении выявил замаскированные укрытия боевиков и скорректировал огонь артиллерии по противнику. Враг понёс большие потери и лишился складов с боеприпасами.