ПВО сбила в ночь на 16 января 106 дронов ВСУ над российскими регионами

Силы противовоздушной обороны отразили очередную попытку воздушной атаки киевского режима на российские регионы. В течение ночи на 16 января дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 106 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, сообщили в Минобороны России.

По данным военного ведомства, над территорией Белгородской области сбито 44 украинских дрона. 22 беспилотника ликвидировано над Рязанской областью, по 11 – над Ростовской и Воронежской областями. 7 БПЛА перехвачено над Курской областью, по четыре – над Тульской и Волгоградской, по одному дрону – над Орловской и Липецкой областями, а также над территорией Республики Крым.

О ночной атаке украинских дронов написал в Telegram и губернатор Рязанской области Павел Малков. Глава региона сообщил, что в результате ночного налета ранены двое мирных жителей. Малков уточнил, что обломки беспилотников повредили фасады двух жилых домов, один из которых еще не достроен. Жертв нет.