Путин обратился к послам зарубежных государств. Главные тезисы президента

Александровский зал Большого Кремлевского дворца. Вновь прибывшие в Россию главы дипмиссий вручают Владимиру Путину верительные грамоты. После этой традиционной церемонии посол формально может полноценно осуществлять свои полномочия.

Процедура важная. Владимир Путин принял верительные грамоты у 30 с лишним зарубежных послов, в том числе из ряда недружественных европейских стран - Италии, Франции, Австрии, Португалии, Норвегии и Швеции.

У этой церемонии есть правила. Посол должен пройти через зал, остановиться в нескольких метрах от президента. И поклониться. Или хотя бы кивнуть. Особое уважение российскому лидеру выразила посол Норвегии Хейди Олуфсен.

После торжественной части президент выступил с рядом заявлений по внешнеполитическим вопросам. Дипломатия все чаще подменяется односторонними опасными действиями, отметил Владимир Путин. Также он напомнил, что Россия привержена идеалам многополярного миропорядка. И призвал международное сообщество последовательно требовать от всех стран неукоснительного соблюдения норм международного права.

Путин: "Вместо диалога между государствами звучит монолог тех, кто по праву сильного считает допустимым диктовать свою волю, поучать жизни и отдавать приказы. Десятки стран в мире страдают от неуважения их суверенных прав, от хаоса и беззакония и не обладают силой и ресурсами, чтобы постоять за себя".

Владимир Путин заявил - Россия выступает за укрепление ключевой, центральной роли Организации Объединенных Наций. Президент напомнил - после Второй мировой войны страны смогли найти баланс интересов и зафиксировали их в Уставе ООН. Императивы этого документы - равноправие, уважение суверенитета, невмешательство во внутренние дела, разрешение споров путем диалога - востребованы как никогда, отметил глава государства. При этом главным принципом международного общения должна быть безопасность.

Путин: "Пренебрежение этим базовым, жизненно важным принципом ни к чему хорошему никогда не приводило и не приведет. Это наглядно показал и кризис вокруг Украины, ставший прямым следствием многолетнего игнорирования справедливых интересов России и целенаправленного курса на создание угроз нашей безопасности, на продвижение к российским границам блока НАТО - вопреки данным нам публичным обещаниям. Я хочу это подчеркнуть: вопреки данным нам публичным обещаниям".

Владимир Путин напомнил - Россия неоднократно выступала с инициативами построения надежной и справедливой архитектуры европейской и глобальной безопасности. Предлагала рациональные решения, которые могли бы устроить всех.

Путин: "Считаем, что к их предметному обсуждению стоило бы вернуться, чтобы закрепить те условия, на которых может быть достигнуто – и чем скорее, тем лучше - мирное урегулирование конфликта на Украине. Именно к долгосрочному и устойчивому миру, надежно обеспечивающему безопасность всех и каждого, и стремится наша страна. Не везде, в том числе в Киеве и поддерживающих его столицах, к этому готовы. Но мы надеемся, что осознание такой необходимости рано или поздно придет. Пока же этого нет, Россия продолжит последовательно добиваться поставленных перед собой целей".

Многие страны Владимир Путин поблагодарил за взаимовыгодное сотрудничество - особенно Бразилию и Кубу. А Южную Корею призвал к восстановлению отношений в торговле и бизнесе. Также президент выразил надежду на восстановление конструктивного общения с европейскими странами.

После торжественной части общение продолжилось в неформальной обстановке.