США против Ирана и Гренландии: политические сводки 15 января

Совбез ООН по запросу США проведет заседание по ситуации в Иране. Тем временем американская авиация, которую переместили с базы Аль-Удейд в Катаре, постепенно возвращается обратно, также разрешили вернуться и персоналу. Об этом сообщает агентство "Рейтер". Самолеты убирали из-за опасений попасть под ответный удар Тегерана.

Накануне появилась информация, что США могут начать военную операцию против Ирана в течение 24 часов. Однако, по последним сообщениям, Вашингтон отсрочил ее проведение. А вот решимость американской администрации завладеть Гренландией лишь укрепляется.

Репортаж Елены Макаровой