Мишустин обсудил с кабмином развитие промышленного сектора в новых регионах

Развитии промышленного сектора в новых регионах стало одной из тем заседания правительства.

Как заявил Михаил Мишустин, кабмин упростил доступ к мерам поддержки промышленного сектора в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях. Чтобы предприятия металлургической, машиностроительной и других ключевых отраслей работали на достижение национальных целей и укрепление технологического суверенитета страны.

"Правительством определены специальные льготные коэффициенты для подтверждения отечественного происхождения целого ряда выпускаемой ими продукции. Данная мера будет действовать до конца следующего года и распространяться, в частности, на конвейеры для горнодобывающей промышленности, станки для обработки металлов, буровые установки, экскаваторы, машины для дробления камня и руды. Российский статус товаров даёт преимущество перед иностранными при проведении госзакупок, а также открывает доступ к различным мерам поддержки, инструментам, в том числе к получению субсидий из федерального бюджета", - указал премьер.

Еще одна важная тема - создание комплексной системы по борьбе с телефонным и кибермошенничеством. В декабре прошлого года в Госдуму был направлен законопроект, который защищает граждан от злоумышленников. Это 20 инициатив. 15 января правительство рассмотрело еще ряд изменений в правовую базу. Они вступят в силу в сентябре.

Также обсудили строительство дорог в рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни". Финансировать возведение федеральных трасс смогут за счет своих средств регионы. Это ускорит процесс. Новый механизм будут применять при строительстве южного обхода Тюмени, а также развязки трассы М-12 "Восток" с "Малым кольцом" в Подмосковье.