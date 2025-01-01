Дворец объявил о смерти принцессы: "С глубокой скорбью сообщаем, что Ее Королевское Высочество скончалась"

Скончалась сестра короля Греции Константина II и испанской королевы Софии принцесса Греческая и Датская Ирина. Ей было 83 года. Свои последние дни принцесса провела в Мадриде.

"Их Величества Король и Королева и Ее Величество Королева София с прискорбием сообщают о кончине Ее Королевского Высочества принцессы Ирины Греческой сегодня в 11:40 утра во дворце Сарсуэла в Мадриде", — говорится в официальном сообщении греческого дворца.

Подробности о дате и времени проведения похоронной процессии будут сообщены позже.

Ирина, даже находясь в инвалидном кресле, до начала 2025 года сопровождала свою сестру королеву Софию на королевских мероприятиях и официальных встречах. Последний раз она предстала перед публикой в Афинах на свадьбе племянника принца Николаоса. Это было в феврале 2025 года.

Принцесса Греческая и Датская родилась в Южной Африке. Тогда ее семья находилась в изгнании. Она впервые оказалась в Греции в возрасте четырех лет и оставалась там до десяти лет, после чего поступила в немецкую школу-интернат. В 1981 году после смерти матери Ирина переехала в резиденцию испанских королей.