Экс-глава МИД Финляндии призвал открыть границу с Россией

Финская экономика только выиграет, если власти Финляндии решат открыть границу с Россией. Такое мнение высказал в четверг, 15 января, бывший министр иностранных дел государства Пааво Вяюрюнен.

Как пояснил финский политик, "открытие восточной границы быстро привлечет к нам множество туристов", отели и рестораны получат новых клиентов.

Открытие финско-российской границы также даст возможность возобновить торговлю и экономическое сотрудничество, причем "Финляндия извлекает из этого больше выгоды, чем любая другая страна", подчеркнул Вяюрюнен.

В конечном счете возобновление работы КПП на рубежах с Россией и восстановление прямого авиасообщения обеспечит Финляндии быстрый экономический рост и создание рабочих мест, причем не нарушит санкций, отметил экс-глава финского МИД в статье для Uusi Suomi.

Ранее глава финского кабмина Петтери Орпо рассказал, что власти Финляндии могут решиться на создание особой экономической зоны (ОЭЗ) в районе города Иматра, возле границы с Россией. Окончательное решение будет приниматься правительством Финляндии, однако непростая экономическая ситуация требует "быть готовым попробовать что-то новое".

До того британские СМИ писали, что Финляндия, Эстония, Латвия, Литва и Польша готовы заминировать районы вдоль границ с Россией. Если этот замысел воплотится, "от Лапландии на крайнем севере Финляндии до Люблинского воеводства на востоке Польши над Европой опустится новый железный занавес".