Глава РФПИ похвалил Мерца за высказывание о России

Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами и руководитель Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев позитивно оценил высказывание канцлера ФРГ Фридриха Мерца о России.

Глава германского кабмина назвал Россию европейской страной и отметил, что взаимоотношения с ней нужно налаживать, восстанавливая баланс.

Как написал Дмитриев в социально сети Х, подобное заявление от Мерца — это "прогресс", ведь "мир нуждается в деэскалации".

Ранее российский лидер Владимир Путин напомнил, что диалог и контакты с Европой были свернуты "отнюдь не по нашей вине". Однако, отметил президент, хочется верить, что со временем Россия и европейские государства вернутся к конструктивному общению при взаимном уважении.

До того Владимир Путин заявил, что с действующими европейскими политическими элитами диалог маловероятен, хотя наша страна нацелена на коммуникацию. Российский лидер напомнил, что Москва уже выстраивает диалог с Вашингтоном, а также отметил, что это может произойти и с Европой – но не с нынешними политическими элитами.