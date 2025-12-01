Женщина ожила на собственных похоронах в 103-й день рождения

Жительница индийского штата Махараштра шокировала свою семью, "воскреснув" в день собственной кремации. Гангабай Савджи Сахаре пришла в себя за несколько часов до церемонии.

Как пишет Hindustan Live, долгожительница долго болела — два месяца не вставала с постели. Когда она полностью перестала двигаться и подавать признаки жизни, родные решили, что бабушка скончалась, и начали готовиться к погребению. Неясно, обращались ли члены семьи к медикам за официальным подтверждением факта смерти.

Однако буквально перед кремацией внук Гангабай Савджи Сахаре заметил, что женщина шевелит ногами. Из ее ноздрей вынули вату, что полагалось согласно церемонии, и "покойница" тяжело задышала.

История закончилась в стиле фильмов Болливуда: вместо похорон семья Гангабай Савджи Сахаре устроила празднование ее именины, ведь женщина "ожила" в день своего 103-летия.

Днем ранее из Саудовской Аравии пришло сообщение, что старейший житель страны Насер аль-Вадаи скончался в возрасте, по словам его родни, 142 лет. Утверждается, что мужчина родился в 1884 году и застал несколько саудовских монархов — от основателя королевства до нынешнего правителя, сообщает РИА Новости.

1 декабря 2025 года сообщалось, что в возрасте 114 лет умерла Клавдия Михайловна Гадючкина – абсолютная рекордсменка по продолжительности жизни в России. Женщина не дожила до 115-летнего юбилея несколько дней. Со слов самой пенсионерки, она родилась 24 ноября 1909 года и успела отпраздновать 116-летие.