Стало известно о третьей беременности Иры Пинчук

Звезды "Дома-2" Ира Пинчук и Арай Чобанян развелись в сентябре. Семья распалась после того, как мужчина попался на изменах.

Ира узнала о том, что муж ей не верен после празднования дня рождения. Пинчук в феврале закатила роскошную вечеринку и гуляла с друзьями два дня. А потом хакеры украли соцсети Чобаняна и слили все его переписки в Сеть. Разразился скандал, Пинчук рыдала и говорила, что не знает, как ей жить.

Но за месяц Ира взяла себя в руки. Она вернулась к работе, сняла новый дом, а жилье, которое делила с мужем, выставила на продажу. Спустя почти год после расставания бывшие супруги нормально общаются, но только на темы, связанные с детьми.

Пинчук много путешествует и работает. Ира переживает за будущее сыновей, так как не уверена, что отец сможет обеспечить их всем необходимым. Звезда "Дома-2" пришла на шоу астролога Дарьи Павловской и задала волновавшие ее вопросы.

Эксперт сразу заявила Пинчук, что о деньгах ей не стоит переживать. Мол, все у нее будет хорошо и с бизнесом, и с блогом. А вот в личной жизни звезду реалити ждут крутые перемены. Астролог сообщила Ире о третьей беременности. "Ты будешь беременна и родишь дочь", — объявила Павловская.

По словам Дарьи, третий ребенок Пинчук родится в браке. Ира уже совсем скоро встретит достойного мужчину, который станет ее поддержкой и опорой. "У вас с мужчиной будет 3-5 лет разницы, то есть плюс-минус ровесники. Человек будет иметь силу, статус, определенные возможности. Этот человек тебя видит, знает", — рассказала эксперт.