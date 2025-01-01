В Москве состоялся прием по случаю Дня российской печати

В Москве состоялся правительственно-журналистский прием по случаю Дня российской печати. Он организован по инициативе Союза журналистов столицы.

По традиции такие встречи - это возможность выразить признание представителям СМИ за значительный вклад в развитие медиа отрасли страны в 2025 году. Награды вручили также военнослужащим, врачам, строителям. И за особые заслуги - военкорам, которые работают в зоне СВО.

Как было отмечено, главные итоги года для российской журналистики - это высокая ответственность и честность, ежедневная работа, чтобы каждый читатель, слушатель и зритель мог знать правду.