Маргарита Симоньян высказалась о том, что на ее семью навели порчу: "Я верю в Господа"

Маргарита Симоньян девять месяцев боролась за жизнь Тиграна Кеосаяна, но 26 сентября прошлого года сердце режиссера перестало биться. Он умер больнице, так и не придя в сознание. Телеведущему было всего 59 лет.

Прощание с режиссером прошло 28 сентября в Москве. Родные, коллеги, друзья и сотни поклонников провожали Кеосаяна в последний путь. На Маргариту Симоньян было больно смотреть, горе буквально раздирало ее.

А вскоре после смерти мужа журналистка столкнулась с новым испытанием. У нее обнаружили рак. Симоньян уже перенесла операцию и прошла два курса химиотерапии. Телеведущая намерена победить болезнь, но пока ее состояние оставляет желать лучшего. Маргарита не унывает и общается с подписчиками в соцсетях.

Одна из поклонниц сообщила, что вероятно на семью Симоньян навели порчу. Мол, и Маргарита, и ее покойный супруг – публичные люди, настоящие патриоты, их позиция давно раздражала ненавистников России.

"Прошу, прислушайтесь ко мне! Я убеждена, что на вашу семью наведена порча. Я на себе это испытала, просто удалось убрать порчу в самом начале, и она вернулась к „хозяйке“. Маргарита, пожалуйста, прислушайтесь! Вы нам дороги! Радуюсь, когда вижу вас в эфире!" — написала журналистке одна из читательниц ее блога.

Глава RT поблагодарила подписчицу за заботу, но призналась, что не верит в подобные суеверия. "Спасибо большое за доброе отношение. Я не верю в порчу. Я верю в Господа", — написала Симоньян.