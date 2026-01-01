Власти Украины приняли условие реализовать пакет важных макроэкономических мер, чтобы получить новый кредит. Об этом рассказала в четверг, 15 января, директор по коммуникациям Международного валютного фонда (МВФ) Джули Козак.

Как уточнила Козак, Украине придется расширить налоговую базу — принять поправки о налогообложении доходов, полученных через цифровые платформы, устранить таможенные лазейки для потребительских товаров, отменить льготы по НДС.

Оперативные действия украинских властей по выполнению этих условий будут иметь решающее значение для получения финансирования, в том числе — нового кредитного транша от МВФ, цитирует представителя фонда РИА Новости.

При этом предводитель киевского режима Владимир Зеленский написал в соцсетях, что на встрече с управляющим директором МВФ Кристалиной Георгиевой обсуждалось "расширенное финансирование на 2026–2029 годы". Однако уточнять, что украинцам это будет стоить повышения налогов, Зеленский не стал.

За день до этого Владимир Зеленский анонсировал введение чрезвычайной ситуации в энергетике. При распределения электроэнергии приоритет получат больницы, военные объекты, водоканал, объекты критической инфраструктуры. Рядовым украинцам предложили смириться с "временным снижением комфорта" ради стабильности системы.

При этом в Европе все чаще звучат отказы в ответ на просьбы киевского режима прислать побольше денег. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что средства венгерских налогоплательщиков должны идти на развитие собственной страны, а не на золотые унитазы украинских олигархов и вороватых чиновников.