Трамп рассказал, какой продукт обеспечивает ему ясность ума

Молоко улучшает умственные способности. Такое заявление сделал президент США Дональд Трампа, хвастаясь успешным прохождением когнитивного тестирования.

Проверка состояния здоровья американских лидеров, в том числе ментального, проводится на регулярной основе. 79-летний Трамп уверяет, что без проблем сдает тесты на умственные способности, мышление и память.

Выступая на очередной пресс-конференции в Белом доме, политик заявил, что "прошел множество тестов и справился с каждым из них, потому что пью молоко". Более того, Трамп отметил, что каждый раз, открывая холодильник, с нетерпением ждет возможности насладиться молоком, сообщает РИА Новости.

Примечательно, что американский министр здравоохранения Роберт Кеннеди-младший перед этим рассказал про нездоровые пищевые привычки Трампа. Выяснилось, что президент США любит фастфуд и конфеты, а также постоянно пьет диетическую газировку. Глава Минздрава заявил, что президент буквально питается отравой на повседневной основе.

Между тем российский лидер Владимир Путин признался, что любит кефир. В документальной ленте, снятой к 25-летию первой инаугурации, политик продемонстрировал этот напиток в своем холодильнике. После выхода фильма в эфир кефир соответствующей марки буквально смели с прилавков магазинов. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков объяснил, почему так произошло.