"Не будем забывать непредсказуемость Трампа": Коротченко о ситуации в Иране

Рискнут ли Соединённые Штаты провести военную операцию против Исламской республики? Будет ли это при худшем варианте полноценное вторжение, или же Вашингтон ограничится точечными ударами? Готов ли Иран дать отпор?

Возможное дальнейшее развитие событий вокруг Ирана Алексей Фролов обсудил подробнее в программе "События. 25-й час". На вопросы ответил главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.

"Насколько мы можем судить, острая фаза внутри иранских событий прошла. Но не будем забывать непредсказуемость Трампа, его желание выбить Иран с орбиты китайского и российского взаимодействия", - сказал Игорь Коротченко.

Полный комментарий эксперта смотрите в видео