Вам не кажется, что мир превратился в театр абсурда? Так кажется не только вам. Зрители в зале уже не понимают, что происходит на большой политической сцене, да и актёры, играющие пьесу, не понимают сюжет, с трудом подбирают слова, а чаще импровизируют.

Премьер Италии Мелони, женщина с оживлённым лицом, отвечает политической пастве, которая призывает жёстко ответить на выходки Дональда Трампа, пообещавшего захватить Гренландию. А что? Идея атаковать "Макдональдс" - эффективный ответ. Врачи говорят - вред один от этого фаст-фуда.

Немцы удивляются и возмущаются: почему жить стали хуже? Железный канцлер, несгибаемый Фридрих Мерц порадовал сограждан заявлением: стоимость рабочей силы в Германии слишком высока, мы должны снизить этот уровень.

В переводе на человеческий – получать будете меньше, жить будете хуже. А что? Пожили хорошо – пора и честь знать. Немцы тут же сварганили ролик о целях Германии к 2030 году.

Тоже мне избаловались, привыкли в душ ходить. Экономьте! Читать можно и при фонарике. Да и вообще, зачем вам читать? Вам надо украинский режим поддерживать. А он ненасытен. Что не потратят, то украдут.

В театре абсурда, когда ни зрители, ни актёры уже не понимают, куда катится пьеса, выход один - срочно в буфет! Глава Евродипломатии Кайя Каллас, которую принято считать недалекой, даже туповатой, первой поймала тренд и предложила единственно верное решение. Прямо словами Пушкина стелет: "Выпьем с горя, где же кружка?"

Мир, конечно, безумен, но не забывайте: Минздрав предупреждает – безопасной дозы алкоголя не существует. Так и живем. Когда в действительности всё не так, как на самом деле.