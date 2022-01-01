Суд в ФРГ назвал заказчика подрыва "Северных потоков"

Взрывы на трубопроводах системы "Северный поток" с высокой долей вероятности" были осуществлены по заказу иностранного государства, в частности, Украины. Об этом говорится в постановлении Федерального верховного суда Германии.

Согласно документу, который цитирует Spiegel, трубопроводы, пострадавшие в результате диверсии, "не являлись законной военной целью, а служили преимущественно гражданским целям".

Также подчеркивается, что суд не считает возможным выпустить из-под стражи подозреваемого в причастности к подрыву трубопроводов "Северный поток" и "Северный поток — 2" гражданина Украины Сергея К.

В ноябре 2025 года германские власти санкционировали арест украинских военных по делу о "Северных потоках", диверсия на которых была совершена еще в сентябре 2022 года. Ордера были выданы на трех представителей спецслужб и четырех водолазов.

Немецкие средства массовой информации писали, что диверсионная группа действовала с яхты Andromeda. На судне эксперты нашли образцы ДНК, отпечатки пальцев и частицы взрывчатки, совпавшие с тем, что обнаружилось на дне Балтийского моря. При этом о версии причастности к теракту западных спецслужб германские журналисты не упоминали.