В мире еще не придумали ракет лучше, чем российский "Орешник". На это указал в четверг, 15 января, заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

Сенатор отреагировал на заявление президента Франции Эммануэля Макрона о том, что Европа должна обзавестись аналогом "Орешника", способным изменить ситуацию в краткосрочной перспективе. Французский политик напомнил, что его страна находится в зоне досягаемости российских ракет.

По мнению Джабарова, европейцы "лучше бы думали не об оружии, а том, что начинать надо мирные переговоры с Российской Федерацией и восстанавливать сотрудничество".

Отметив, что Макрон "все думает, как изобрести оружие, которое сможет победить Россию", российский политик напомнил в интервью ОТР, что европейская оборонка давно не производит ничего нового, а немецкие и британские распиаренные ракеты — это переделка американских разработок.

Джабаров не преминул напомнить про нынешние разногласия США и Европы: "Они же всегда жили за счет американцев. А сейчас поняли, что американцы — ненадежный щит, и пытаются что-то сделать. Ну, пусть попробуют".

Не оставил без внимания новые удары "Орешником" по территории Украины и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. Риторика политика в отношении киевского режима и поддержки украинской армии претерпела ощутимые изменения: Рютте сменил в своих заявлениях цель киевского режима с "победить" на "выжить".

Между тем российский лидер Владимир Путин подчеркнул, что новейшие образцы российского вооружения обеспечат стратегический паритет безопасности глобальной позиции России на десятилетия вперед. Политик напомнил и про комплексы "Буревестник" и "Посейдон", пообещав, что наши специалисты продолжат их улучшать.