Россия призывает США прекратить строить из себя мирового судью, заявил Небензя

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что РФ призывает США положить конец своим эскалационным действиям и прекратить строить из себя мирового судью. Об этом 16 января он сказал на заседании Совета Безопасности ООН по ситуации в Иране.

"Призываем инициатора сегодняшнего заседания прекратить строить из себя мирового судью и положить конец своим эскалационным действиям", — сказал Небензя.

Постпред добавил, что происходящее в Иране является очередным примером использования опробованных методов цветных революций.

"Происходящее в Иране является очередным примером использования опробованных методов цветных революций, в которых специально обученные вооруженные провокаторы превращают мирный протест в бессмысленные бесчинства, погромы, уничтожения общественного имущества, жестокие убийства правоохранителей и мирных митингующих, в том числе и детей", — подчеркнул Небензя.