Трамп сообщил о формировании "совета мира" по Газе

Президент США Дональд Трамп сообщил о формировании "совета мира" по сектору Газа. Об этом 16 января он написал в социальной сети Truth Social.

"Для меня большая честь объявить о формировании Совета мира. Члены совета будут объявлены в ближайшее время, но я могу с уверенностью сказать, что это величайший и самый престижный совет из когда-либо собиравшихся где-либо и когда-либо", — написал Трамп.

Американский лидер добавил, что США начали второй этап мирного плана для Газы из 20 пунктов.

В середине ноября 2025 года Совбез ООН одобрил предложенную США резолюцию в поддержку всеобъемлющего плана Дональда Трампа по урегулированию ситуации в секторе Газа. В поддержку выступили 13 из 15 членов совета, РФ и КНР воздержались.