Небензя: Россия выражает солидарность с народом Ирана

Россия выражает солидарность с народом Ирана, скорбит по жертвам протестов и призывает США прекратить давление на Исламскую Республику. Об этом заявил на заседании Совбеза ООН наш представитель Василий Небензя.

Дипломат подчеркнул: агрессивный курс Вашингтона в отношении Тегерана, угрозы военного вмешательства и призывы президента Трампа к свержению действующей власти являются грубейшим нарушением международного права и устава ООН. А попытки США оправдать свои действия уличными протестами не выдерживают критики - митинги переросли в беспорядки и погромы с убийствами правоохранителей и мирных граждан.