Трамп получил медаль Нобелевской премии мира

Сбылись мечты президента. Дональд Трамп получил вожделенную Нобелевскую премию мира. Правда, не официально. И не денежное вознаграждение, а только медаль.

Её отдала американскому лидеру Мария Корина Мачадо - деятель венесуэльской оппозиции, награждённая Нобелевским комитетом в конце прошлого года. Встреча Трампа и Мачадо в Вашингтоне продлилась более двух часов. Прессу на переговоры не пустили. О преподнесённом хозяину ценном подарке Мачадо сообщила журналистам на выходе из Белого дома.

Президент США поблагодарил письменно - в своей соцсети назвал этот жест прекрасным знаком уважения к проделанной им работе. Правда, потенциальным лидером Венесуэлы Трамп Мачадо по-прежнему не считает, полагая, что у политика нет широкой народной поддержки. Об это сообщила на брифинге пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.