Ксения Бородина жестко врезала обидчику за слова о Курбане Омарове

Ксения Бородина моментально отреагировала на слова некого пластического хирурга в Сети, который прокомментировал ее отношения с Курбаном Омаровым. Он порассуждал о том, почему распался второй брак известной ведущей, сделав вывод, что союз рухнул из-за неверности Омарова. В заключение пластический хирург предложил Ксении Бородиной свои услуги, если ей вдруг захочется что-то исправить в своей внешности.

В результате звезда скандально известного реалити-шоу "Дом-2" подала на мужчину в суд. Между сторонами состоялась беседа, затем было еще три заседания. В итоге представители ответчика предложили урегулировать вопрос полюбовно и заключить мировое соглашение. Бородина согласилась, передает Starhit.

Обидчик признал, что сведения, которые он вынес в публичное пространство, не соответствуют действительности, а также обязался выплатить ведущей моральную компенсацию.

Напомним, что после развода с Ксенией Бородиной Курбан Омаров снова женился. Зимой прошлого года супруга Валерия родила ему сына. Ведущая "Дома-2" тоже счастлива в новом браке. Ее избранником стал блогер Николай Сердюков.