Минздрав рассказал о состоянии пострадавших при взрыве в Сыктывкаре

Число пострадавших после взрыва в учебном центре МВД в Сыктывкаре (Республика Коми) выросло до 18 человек. Ранее сообщалось о 12 пострадавших.

В настоящий момент пятеро пострадавших находятся в тяжелом состоянии, четверо - в крайне тяжелом, трое - в состоянии средней тяжести сообщили в региональном Минздраве.

15 января в учебном центре МВД в Сыктывкаре произошел взрыв светошумовой гранаты. Начался пожар. Из здания эвакуировали 200 человек. Все пострадавшие – курсанты.

Центр продолжит работу в обычном режиме, так как возгорание произошло только в одном корпусе, учебные аудитории не пострадали, уточнили в республиканском главке МВД.