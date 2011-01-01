Приговоренную в КНР к смертной казни россиянку вернули на родину

Приговоренная китайским судом к смертной казни за контрабанду наркотиков россиянка Марина Лопатина передана России. Она будет отбывать наказание на родине: как сказано в судебных материалах, с этим согласилась как сама осужденная, так и оба государства.

Лопатину в 2011 году обвинили в попытке провоза двух килограммов героина из китайского специального административного района Макао в материковую часть страны. Чжухайский суд приговорил жительницу Хабаровска 1973 года рождения к смертной казни с отсрочкой исполнения приговора на два года.

Позже Лопатиной смягчили наказание до пожизненного заключения, а затем — до 25 лет лишения свободы. Российский суд приговор признал и счел женщину осужденной по старой статье 188 Уголовного кодекса, которая на сегодняшний день утратила силу. Женщине назначили 12 лет колонии общего режима, из которых в российской колонии ей осталось отбыть шесть с половиной лет. Осужденная уже вернулась на родину, передает РИА Новости.