На Западе произошел раскол из-за переговоров с Путиным

В Европе произошел раскол по вопросу переговоров с Россией.
Великобритания не согласна с Францией и Италией, которые хотят возобновить прямые переговоры с президентом России Владимиром Путным. Лондон считает, что именно ЕС и Киев определяют условия окончания конфликта.
По словам главы британского МИД Иветт Купер, давление на Москву должно усиливаться, а не ослабляться.
Расхождение во мнениях грозит дипломатическим расколом в западной коалиции, пишет газета Politico.
На фоне обострения отношений между Брюсселем и Вашингтоном, европейские политики все чаще стали говорить о возобновлении отношений с Москвой. В Кремле заявили, что Путин готов к восстановлению контактов с западными коллегами.