В Европе произошел раскол по вопросу переговоров с Россией.

Великобритания не согласна с Францией и Италией, которые хотят возобновить прямые переговоры с президентом России Владимиром Путным. Лондон считает, что именно ЕС и Киев определяют условия окончания конфликта.

По словам главы британского МИД Иветт Купер, давление на Москву должно усиливаться, а не ослабляться.

Расхождение во мнениях грозит дипломатическим расколом в западной коалиции, пишет газета Politico.

На фоне обострения отношений между Брюсселем и Вашингтоном, европейские политики все чаще стали говорить о возобновлении отношений с Москвой. В Кремле заявили, что Путин готов к восстановлению контактов с западными коллегами.