"У меня отличная новость!": Лариса Долина объявилась после того, как отказалась отдавать ключи от квартиры Полине Лурье

Лариса Долина переживает очень тяжелое время. Верховный суд поставил точку в громком деле, сохранив право собственности на ее роскошную квартиру в Хамовниках за Полиной Лурье. А несколько дней назад Мосгорсуд еще и вынес решение о принудительном выселении певицы из жилплощади.

Однако хоть Лариса Долина и вывезла из жилья все вещи, но ключи до сих пор не отдала. Вместо того, чтобы окончательно закрыть вопрос, певица покинула Россию. Лариса Долина с дочкой Ангелиной и внучкой Александрой отправились в Абу-Даби. Сообщается, что артистка отдыхает в пятизвездочном отеле, где стоимость проживания колеблется от нескольких сотен тысяч до миллиона рублей за ночь.

Говорят, на фоне скандала концерты Ларисы Долиной отменяются и переносятся один за другим. Якобы анонсы запланированных выступлений артистки на февраль втихую убирают из Сети. Как к этому относится сама певица, остается только догадываться. Однако артистка явно не намерена впадать в отчаяние. Лариса Долина вышла на связь в своем официальном телеграм-канале.

"Новый год наступил, а в нем так много поводов для светлых воспоминаний!" - начала она и вспомнила, как выступила на юбилейной, 30-ой, церемонии вручения музыкальной награды "Золотой граммофон".

"До сих пор храню в сердце тепло того вечера. Выходить на сцену, видеть ваши глаза и чувствовать вашу поддержку — это бесценно. Для всех, кто хочет окунуться в атмосферу этого праздника, — у меня отличная новость!" - объявила Лариса Долина, сообщив, что один из федеральных каналов совсем скоро покажет запись концерта.

В заключение артистка пожелала: "Пусть моя музыка наполнит ваш дом теплом и станет прекрасным началом нового года!".