Россия доминирует над Западом в гонке вооружений XXI века. Эту позицию Москвы закрепил недавний запуск "Орешника", заявил военный аналитик и экс-разведчик Скотт Риттер. Экспер подчеркнул, что у России более современное ядерное вооружение и лучшая военная доктрина.

Все кончено, подвел черту Риттер в интервью на YouTube-канале "Judging Freedom". По его словам, мир находится в разгаре новой гонки вооружений, где Россия обладает всеми преимуществами. Получение Москвой такого вооружения как "Орешник" стало козырем в вопросе обеспечения стратегической безопасности в отношениях с Западом. Русские не собираются сдаваться. Сейчас у них явное преимущество, заключил аналитик.

Российские войска применили гиперзвуковые ракеты "Орешник" для массированного удара по критическим объектам на Украине в ответ на атаку на резиденцию президента Владимира Путина. В Минобороны сообщили, что удар вывел из строя Львовский государственный авиационно-ремонтный завод.