Шаляпин рассказал об уходе из шоу-бизнеса: "Хочу спокойно спуститься в метро, зайти в магазин"

Прохор Шаляпин в последнее время на волне популярности. В Сети распространяются видео, сделанные из разных интервью и высказываний артиста о том, что надо стараться жить в удовольствие, о естественном желании людей работать поменьше, а отдыхать побольше. Теперь Шаляпина зовут участвовать в различных проектах и даже доверили вести престижные концерты и мероприятия.

Более того, артисту даже прочат успешную политическую карьеру. Однако сам певец ясно дал понять, что не собирается баллотироваться в Государственную думу. Ему нравится быть артистом. Хотя эта деятельность тоже отнимает много сил, признался в новом интервью Прохор.

"Перегруз. Большой перегруз от количества приглашений, работы, эмоциональной отдачи, потому что я прихожу на мероприятие, люди ко мне подходят, просят кружочки записать, передать привет", - рассказал Шаляпин.

При этом он подчеркнул, что ему сложно отказать, если он видит, что человек искренне рад его видеть. Певец рассуждает, что с одной стороны, как артист он очень благодарен публике за любовь и внимание, но с другой стороны, он сильно от этого устает. Прохор даже уже задумался об уходе из шоу-бизнеса.

"Я хочу спокойно спуститься в метро, зайти в магазин, чтобы меня никто не трогал, не обращал внимания. Мне это не нужно. Я уже боюсь, что мой рассудок не справится с таким количеством узнающих меня людей. Наоборот, даже продумываю план, как выйти из медийного мира, чтобы меня вообще переставали узнавать, потому что в конце концов не это делает счастливым человека", - заключил Шаляпин в подкасте "Состояние".