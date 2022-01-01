Информация о ситуации в зоне СВО. За прошедшие сутки российские войска уничтожили три танка и 6 натовских бронемашин. На Харьковском участке фронта ударом авиабомбы ФАБ-500 разрушена переправа через реку Оскол, которую противник использовал для переброски подкреплений и бронетехники. Наша артиллерия круглосуточно бьёт по укрепрайонам националистов и на Донецком направлении, прикрывая наступление российских штурмовых отрядов.

Эта команда на батарее гаубиц звучит каждые две минуты. Пауза нужна только для корректировки орудия. И пока старший расчета поправляет прицел, бойцы закидывают следующий снаряд. Мощная артподготовка сейчас идет по всему направлению, западнее освобожденного города Северск. Сегодня военные сообщили - российские войска пошли в наступление широким фронтом. Его протяженность 20 километров. Взаимодействие с пехотой отработано до мелочей.

Важные сообщения приходят с окраин Краматорской агломерации. Наши подразделения полностью взяли под контроль территорию Клебан-Быкского водохранилища. Этот тактический успех позволит не только обеспечить водой населённые пункты Донбасса. Но и усилить давление непосредственно на Краматорск и Славянск.

В Запорожской области российские войска минувшей ночью атаковали националистов сразу в четырех поселках. Взломана оборона ВСУ в Лукьяновском и Новобойковском. Под утро уже больше чем наполовину за нашими штурмовиками - деревня Павловка. Еще треть территории отбита в Новояковлевке. Организовать грамотное наступление позволили в том числе захваченные у бандеровцев трофеи.

Освобождение этих поселков откроет дорогу к городу Камышеваха. Важнейшему логистическому узлу в регионе. Но прежде, говорят бойцы, необходимо надежно закрепиться на уже отбитых позициях.

Но самое неприятное для украинских генералов в том, что националисты в Запорожье с легкостью бросают рубежи, которые готовили еще с 2022 года. Без подкрепления остались и бандеровцы в селе Осиновое, на Харьковщине. Российская авиация уничтожила переправу через реку Оскол. И что еще ухудшит положение ВСУ в этом районе - это потеря контроля над Волчанскими хуторами. Сегодня примерно 70 процентов этого населенного пункта находятся в руках бойцов группировки "Север".