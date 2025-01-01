Собянин: Более 105 км дорог построили и реконструировали в Москве за 2025 год

В Москве в прошлом году построили и реконструировали более 105 километров дорог. Как рассказал сегодня в своём блоге мэр Сергей Собянин, в 2026-м также завершат ряд крупных проектов.

Среди них - мост-парус в створе Новозаводской улицы. Он станет ключевым элементом в развитии Мнёвниковской поймы и свяжет район Филёвский парк с Северо-Западной хордой.

Откроют последний, пятый участок трассы Солнцево – Бутово - Варшавское шоссе. В результате его соединят с Московским скоростным диаметром. На финишной прямой и строительство развязки МСД с улицей Академика Королёва, которая обеспечит безопасное движение над будущей высокоскоростной магистралью Москва - Санкт-Петербург.