Аномальные морозы пришли в Сибирь: жители остались без света

Снегопады и морозы сковывают всё больше российских регионов. В Иркутской области столбики термометров местами опускаются до минус 55 градусов. На трассах развёрнуты десятки пунктов обогрева. В Челябинской области из-за непогоды два населённых пункта остались без света. Вовсю заметает Камчатку. Вместо привычных городских пейзажей - сплошные сугробы высотой в несколько метров.

Это не кадры с немых просторов Северного полюса. А обычный городской спальный район, полностью покрытый снегом. На Камчатке откапывают дома, детские сады, автомобили. Школьные каникулы продлили на неделю, так что дети помогают взрослым убирать снег в собственных дворах.

Где не в силах пройти медики, помогают спасатели. Так везут пациента в клинику на срочную медицинскую процедуру. Чтобы добраться до больного, пришлось собственными руками проложить длинную тропу. Дома оказавшихся в снежном плену одиноких и пожилых людей откапывают постоянно. У одних кончились продукты, у других сел телефон. Помогают всем.

Во многих регионах - аномальные морозы. В Бурятии ночью - до минус 50, днем - до минус 40 - это намного ниже нормы. В Новосибирске - до минус 30. Но там народ к таким холодам привычный. Под Челябинском - из-за 40-градусных морозов без света остались жители двух поселков. На федеральных трассах развернуты мобильные пункты обогрева.

В Москве эта ночь стала самой холодной за последние две недели. На столичный регион тоже надвигаются морозы - к Крещению они преодолеют 20-градусную отметку. Городские службы продолжают ликвидировать последствия снегопада. За две недели января благодаря южным циклонам Москва выполнила месячную норму по осадкам.

Работы по погрузке и вывозу снега идут в круглосуточном режиме. В них задействовано почти 5 тысяч единиц техники, включая погрузчики и самосвалы. Уже сформированные снежные валы, включая гигант на Миусской площади, отправляют на сплавные пункты.

Сотрудники Госавтоинспекции продолжают настаивать - если нет острой необходимости, лучше отказаться от поездки. Но если застигла непогода, и люди оказались в сложной ситуации, им обязательно помогут. И днем, и ночью в самых разных регионах страны инспекторы помогают вытаскивать буксующие авто, перевозят замерзших жителей, порой буквально спасая их.

Главное, зимой, в любую погоду, это по-настоящему теплое отношение.