Подкормочные площадки для оленей и косуль организованы по всему Приморью

В Приморье пережить морозную и снежную зиму диким животным легче благодаря традиционной подкормке. В заказниках развёрнуты настоящие лесные кухни. Оленям, косулям и кабанам предлагают разнообразное меню - сено, кукуруза, корнеплоды. Всего в крае заготовлено более трёх с половиной тысяч тонн на сезон.

Большая удача. Днем в дикой природе косули обычно малоподвижны, а тут прыгают прямо перед камерой. Знают, что опасаться им нечего.

"Зверь привыкает к автомобилю, к патрульке, допустим, уши подымет, послушает и не бежит. Двигаешься на другом автомобиле - уже все", - рассказал Артур Степкин, старший инспектор КГБУ "Дирекция по охране животного мира и особо охраняемых природных территорий".

Косули словно парят над землей. За один прыжок могут преодолеть до шести метров. За рационом этих копытных в заказнике следят очень внимательно. Особенно зимой, когда найти пропитание животным непросто. Как только выпадает снег, охотинспекторы начинают пополнять кормом специальные площадки. На этой территории таких 12.

Несмотря на то, что вокруг немало сухой травы, для подкормки обязательно оставляют стог питательного сена.

"Сено заготавливается у нас в июне-июле месяце, то есть, как видим, с листочками, более питательное, разрезается бензопилой, разлаживается, для того чтобы косуле было легко подойти ее взять, как говорится, пожевать", - пояснил Артур Степкин.

И, конечно, зерновые — чаще кукурузу. На одну площадку высыпают четыре мешка. Один обязательно раскладывают под навесом. Чтобы в сильный снегопад лесную столовую не засыпало. В среднем на неделю животным полагается около 200 килограммов кормов.

Сельскохозяйственные поля тоже являются своеобразной подкормочной площадкой. Косули подъедают оставшееся зерно. Ну а некоторые фермеры даже оставляют часть урожая, чтобы животным было чем питаться зимой.

Косули, как известно, основная добыча тигра. Чем больше копытных в лесу, тем меньше эта дикая кошка выходит к человеку. Здесь хищник частенько стал заглядывать на обед.

Подкормочные площадки сейчас организованы в заказниках и охотугодьях по всему Приморью. Тонны зерна заготавливают заранее. Поэтому корма в лесных столовых хватает на всю зиму.

Подкормки и охрана от браконьеров - это забота об увеличении численности косуль. И сохранение природного баланса.