Над Пермским краем заметили НЛО

Над Пермским краем пронеслось неопознанное космическое тело, похожее на метеорит. Ночное небо озарил загадочный ярко-зелёный огненный шар. Инопланетный гость пролетел над трассой под Краснокамском и попал в объектив видеорегистратора одного из автомобилей.

Эксперты полагают, что болид сгорел в плотных слоях атмосферы, и собирают данные о метеоритной активности в регионе. А местные жители обсуждают необычное зрелище в социальных сетях.

Другой космический объект, который стремительно приближается к Земле, зафиксировали накануне астрономы. Не исключена вероятность столкновения в ближайшие дни. Однако учёные успокаивают - орбита только что открытого астероида рассчитана с большой погрешностью.