Пенсионерка пытается отобрать жилье у ветерана СВО по "схеме Долиной"

В Вологодской области пенсионерка пытается отобрать квартиру у ветерана СВО с инвалидностью.

23-летний ветеран спецоперации Роман потерял руку и ногу во время боевых действий. Сейчас мужчина проходит реабилитацию и передвигается на коляске. Мужчина передал все свои социальные выплаты матери, чтобы та приобрела квартиру с удобной для него планировкой. Женщина выбрала трехкомнатную квартиру за 2,5 миллиона рублей, которую продавала пенсионерка.

Женщина подписали необходимые документы, мать Романа передала деньги. Бабушка обещала съехать и сняться с регистрации в течение двух недель. Но вместо этого она пошла в полицию и написала заявление о том, что квартиру ее вынудили продать мошенники, пишет telegram-канал Baza. Теперь через суд женщина пытается признать сделку недействительной.

Военнослужащий опасается, что после окончания реабилитации может остаться на улице.

