Польша помешала СССР и союзникам предотвратить мировую войну

Варшава противодействовала переговорам Франции, Великобритании и СССР о союзе против Гитлера. Советский Союз был заинтересован в заключении договора, но поляки мешали его подписанию. Факты, отраженные в документах из трофейных архивов Франции, позволили по-новому взглянуть на роль советского руководства в предвоенный период, сообщил глава Федерального архивного агентства Андрей Артизов.

Как рассказал Артизов агентству РИА Новости, после захвата Парижа в 1940 году немцы вывезли французские архивы в Германию. Когда Красная армия вошла в страну, документы Франции вместе с немецкими фондами перевезли в Советский Союз, они использовались для изучения предыстории пакта Молотова–Риббентропа о ненападении между Германией и СССР.

Французы после распада СССР французы потребовали возвращения фондов. Документы им вернули в 1994 году, предварительно скопировав материалы. В их числе - документы французского посольства и военного атташе в Варшаве, которые подробно раскрывали противодействие Польши переговорам союзников. Отмечается, что архивы использовал и президент России Владимир Путин при подготовке статьи к 75-летию Победы.