Российские удары по энергетической инфраструктуре Украины становятся все более результативными. Ракеты ломают украинскую оборону, уничтожая энергетику всех областей —ПВО не справляется даже с малой частью дронов и крылатых ракет, заявил военный эксперт, полковник австрийской армии Райснер в интервью изданию Berliner Zeitung.

Эксперт отмечает, что ПВО удается перехватывать лишь очень небольшой процент ракет. При массированных атаках дронами даже официальные показатели в 70–80% "сбитых целей" не спасают ситуацию: слишком много все равно прорывается. Россия наращивает количество средств поражения и постоянно совершенствует тактику — удары с 360 градусов, маневры перед целью, резкое пикирование.

Неудивительно, что Украина не очень честна в официальных отчетах: Киев пытается поддерживать боевой дух. Цель состоит в том, чтобы создать в информационном пространстве впечатление, что все в порядке. Однако убедить украинцев нелегко при массовых блэкаутах в Одессе, Сумах, Днепре, Харькове, Житомире, Запорожье и значительной части Киева. В столице и регионах власти вынуждены сливать воду из труб отопления, чтобы избежать их разрыва, а жители начинают покидать города.