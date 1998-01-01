Агутин сделал заявление о Варум: в Россию даже вернулась их дочь

Леонид Агутин и Анжелика Варум являются одной из самых красивых и крепких пар в отечественном шоу-бизнесе. Вместе они с 1998 года. Однако официально артисты оформили отношения лишь в 2000 году. Влюбленные сыграли свадьбу в Венеции. А в 1999 году Анжелика родила Леониду дочь Елизавету. Та, к слову, с детства живет в Америке.

Однако на днях единственная наследница Варум и Агутина вернулась в Россию. На своей официальной страничке в запрещенной социальной сети "Инстаграм" она опубликовала кадры из Москвы, показав заснеженные деревья и дорогу. Елизавета дала понять, что в совершенном восторге от российской зимы.

А тут на связь вышел и сам Леонид Агутин. В своем официальном телеграм-канале популярный исполнитель выложил архивную фотографию, на которой запечатлен с Анжеликой Варум. "Нашему союзу 28 лет. Всего 28. Мы еще такие молодые!" - объявил важную новость известный артист.

В комментариях многочисленные поклонники рассыпались в поздравлениях и добрых пожеланиях паре. Отметим, что сама Анжелика Варум уже на протяжении последних лет не ведет социальные сети. Певица ушла в тень и крайне редко посещает светские мероприятия. Однако артистка продолжает выступать, в том числе и с Леонидом Агутиным.