ФСБ раскрыла схему с вовлечением российских подростков в диверсии

Федеральная служба безопасности (ФСБ) России задержала четырех подростков в Москве и Чувашии, которые совершали диверсии по указанию украинских кураторов.

Установлено, что фигурантам дела от 15 до 17 лет. Украинские агенты вербовали их через интернет-платформы для знакомств и иностранные мессенджеры. Подростки начинали общение с девушками, которые просили их прислать координаты местонахождения школ и торговых центров, а также домашний адрес.

Затем им звонили лжеправоохранители, которые сообщали, что переданные координаты попали в руки ВСУ для планирования беспилотник атак. Чтобы избавиться от уголовной ответственности, злоумышленники склоняли запуганных детей к совершению противоправных действий. Это преподносилось как необходимая "проверка" антитеррористической защищенности объектов.

Возбуждены уголовные дела по статьям "Террористический акт" и "Умышленное уничтожение чужого имущества", сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

Под действие мошенников попал парень из Москвы, который поджег кинотеатр в ТЦ "Авиапарк". Его поместили под домашний арест.