Со старшей дочкой Глюк'оZы случилось ЧП

У Натальи Чистяковой-Ионовой (настоящее имя Глюк'оZы) есть две дочери: 18-летняя Лидия и 14-летняя Вера. Старшая наследница пошла по стопам матери: она запустила музыкальную карьеру, сменила несколько псевдонимов. Также Лидия как следует поработала над имиджем. Девушка перекрасила волосы, стала носить балахоны и необычные многослойные наряды.

Однако затем случился скандал с Глюк'оZой, певица буквально пустилась во все тяжкие. Популярная исполнительница радикально сменила имидж. Она стала носить странные наряды, сбрила брови, кардинально поработала над волосами. Преображение Чистяковой-Ионовой наделало немало шума среди фанатов и светских хроникеров.

Однако в отличие от своего кричащего имиджа певица ведет себя с журналистами и прочими собеседниками вполне логично и адекватно. Более того, артистку приглашают сниматься в различных программах. Так, Наталья отметилась на шоу "Токсики". Там певица рассказала о ЧП, которое приключилось с ее старшей дочкой Лидией. Оказывается, наследница певицы случайно спалила ванную комнату.

"Слышу крик, ор и мат. Я выхожу, а весь коридор в дыму, горит ванная, потом бегут люди с огнетушителями... Она просто поставила свечку, свечка загорелась и перешла на корзинку, в которой лежали расчески. Лаки загорелись, пошла занавеска, короче, сгорела ванная", - объяснила Наталья.

Она призналась, что не сразу отреагировала на крик Лиды, потому что привыкла, что дети что-нибудь "орут, где-то недовольны".