Отказ от медосмотра признают основанием для депортации мигранта

Уклонение от медицинского освидетельствования станет основанием для выдворения мигранта за пределы России. Соответствующий законопроект внесен на рассмотрение госуды, сообщила вице-спикер российского парламента Ирина Яровая.

Парламентарий пояснила, что проект содержит предложение резко повысить штрафы за отказ проходить медосмотр – до 25–50 тысяч рублей. Если же мигрант продолжит уклоняться, суд сможет принять решение о его депортации. Подчеркивается, что медицинское освидетельствование мигрантов будет проводиться за их счет.

Для медорганизаций также предусмотрены меры. Клиникам, которые нарушают порядок проведения медосвидетельствования мигрантов, грозят штрафы до 1 миллиона рублей. А за использование поддельных медицинских справок предлагают ввести уголовную ответственность – до четырех лет лишения свободы. Кроме того, сроки самого медосмотра для мигрантов сократят до 30 дней, передает ТАСС.