У Киева закончилось оборудование для ремонта энергосистем

Запасы оборудования для ремонта энергосистем на Украине исчерпаны. Не осталось также силовых трансформаторов и других критически важных материалов, пишет Bloomberg.

Из-за серьезных перебоев со светом новый глава Минэнерго Денис Шмыгаль объявил режим ЧС в украинской энергетической сфере. Госкомпании обязали закупать зимой не менее половины электроэнергии у заграничных поставщиков. Без электричества из-за длительных аварийных отключений уже несколько дней подряд остаются жители Киева. Мэр Виталий Кличко называл ситуацию с электро- и водоснабжением критической.

Неисправности в энергосетях и коммунальных системах еще в октябре вызвали массовые многочасовые отключения света. На Украине повреждены все крупные тепловые и гидроэлектростанции, возможности производства электроэнергии значительно снизились.