Трамп и фон дер Ляйен планируют провести переговоры по Украине в Давосе

Президент США Дональд Трамп и глава Европейской комиссии немка Урсула фон дер Ляйен планируют встретиться на следующей неделе на полях Всемирного экономического форума в Давосе. Как пишет испанская El Pais, там состоится одно из экономических событий года, с сотнями руководителей компаний, крупных транснациональных корпораций, политиков высшего уровня и представителей академических кругов.

Как подтверждают источники издания в сообществе, Фон дер Ляйен и Трамп планируют встретиться в этом швейцарском анклаве, чтобы обсудить мирные переговоры по Украине. Они в последние дни отошли на второй план - после вмешательства США в Венесуэлу и постоянных угроз Трампа в отношении Гренландии.

В Давосе, помимо Трампа и фон дер Ляйен, также ожидается присутствие лидера Украины Владимира Зеленского. Цель встречи, которая не подтверждена на 100%, состоит в том, чтобы продолжать вести мирные переговоры по Украине. На этой неделе Брюссель сделал важный шаг. Он гарантировал Киеву финансирование в размере 90 миллиардов евро, чтобы весной страна не осталась без средств. Брюссель оставляет российские активы замороженными и выпустит еврооблигации, чтобы предоставить эту помощь.